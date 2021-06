Libero Consorzio Caltanissetta, Mancuso (FI): ” Sono certo che la convenzione con Esa garantirà strade provinciali più pulite”

“La stagione estiva è ormai alle porte e il decoro delle nostre strade provinciali deve essere garantito per rendere accogliente e più sicuro il nostro territorio. È per tale ragione che ho incontrato i vertici del Libero Consorzio di Caltanissetta, con la consapevolezza che mediante la convenzione con l’Ente Sviluppo Agricolo (Esa), si provveda alla falciatura delle frasche ed erbacce che fuoriescono dai muretti di recinzione, a bordo delle nostre strade provinciali”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, il quale conclude che “a breve riprenderanno i lavori di asfalto e messa in sicurezza delle strade provinciali in particolare del Vallone, le quali versano in condizioni critiche”.

