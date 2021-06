Sicilia, 26 milioni per “Aree urbane”: via alle domande

Per i contributi a fondo perduto per le microimprese delle aree urbane di Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina, Modica, Palermo e Ragusa danneggiate dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19 e’ stato pubblicato il bando aperto alle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi con sede legale in Sicilia per una dotazione finanziaria complessiva di circa 26 milioni di euro.

A beneficiare della nuova misura messa a punto dall’assessorato regionale alle Attivita’ produttive, in collaborazione con le amministrazioni delle aree urbane coinvolte, saranno le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che hanno sede legale o operativa nei comuni interessati e un codice Ateco tra quelli indicati da ciascuna area territoriale. Il contributo e’ concesso nella misura massima di 5mila euro per ciascuna impresa richiedente e sara’ calcolato sulla base della dotazione finanziaria assegnata a ciascun comune diviso per il numero di istanze presentate entro i termini.

La dotazione finanzia prevista e’ pari a 25.610.028,88 euro a valere sul Po-Fesr 2014/2020 e sara’ distribuita su base territoriale; prevede 1.657.000 euro per l’area urbana di Agrigento, 2.278.346,88 per quella di Bagheria, 2.285.000 per Caltanissetta, 2.285.000 per Enna. Andranno invece a Messina 4.633.808,40 euro, e ancora 1.261.667 a Modica e 3.280.333 a Ragusa. Chiude l’area urbana di Palermo con 7.928.873,60 euro. La procedura per accedere al Bonus Sicilia – “Aree urbane” sara’ interamente online e su una nuova piattaforma dedicata, che verra’ indicata con successivo avviso sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attivita’ Produttive e su Euroinfosicilia.it. Le istanze di accesso al contributo potranno essere inviate a partire dalle 12 dell’1 luglio e fino alle 12 del 13 luglio.