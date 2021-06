“Terre Rurali d’Europa”, il sindaco Cacciatore firma accordo di partenariato

Il Sindaco di S.Stefano Quisquina Francesco Cacciatore a Troina (EN) ente coordinatore e capofila a livello regionale , ha firmato un accordo di partenariato della Sicilia volto a valorizzare i patrimoni dei territori rurali nell’ambito del programma “Terre Rurali d’Europa” nonché alla realizzazione del progetto interregionale “Parchi, Pastori, Transumanze e Grandi Vie delle Civiltà’ – Parcovie 2030” (Recovery Plan 2021), che interessa le vie della transumanza nei territori regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia con l’obiettivo di rigenerare il sistema socio-economico delle comunità locali generando nuova occupazione e green economy finalizzata a realizzare e valorizzare i percorsi e gli itinerari con finalità di sviluppo economico delle aree a valenza turistico ambientale.

“ Vogliamo dare continuità a un percorso di valorizzazione delle produzioni e delle nostre eccellenze zootecniche , siamo onorati di far parte di questo importante e prestigioso circuito internazionale riconosciuto dall’UNESCO – dichiara il sindaco Francesco Cacciatore -, che mette al centro la valorizzazione del territorio attraverso della tutela della civiltà agropastorale. Il turismo esperienziale di contatto con la natura e le antiche pratiche agresti, puo’ rappresentare una grande occasione per il rilancio del territorio non soltanto in chiave di offerta turistica integrata”.

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare i territori rurali e di mettere in evidenza la qualità e lo stile di vita di coloro che lo abitano e lo rendono unico: uomini, animali e varietà vegetali. Particolare rilievo assume anche il recupero e riqualificazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni della civiltà agropastorale, delle produzioni tipiche agroalimentari e dell’artigianato, per creare opportunità idonee a favorire l’implementazione di attività multisettoriali, capaci di generare sviluppo del territorio anche ecocompatibile con la propria identità.