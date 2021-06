Tribunale revoca decreto ingiuntivo della Wind a carico di società agrigentina

Il Tribunale di Roma ha accolto l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da una società agrigentina.La vicenda ha avuto inizio nell’anno 2018 allorquando la nota società di telecomunicazioni Wind Tre spa proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di una società agrigentina chiedendo il pagamento dell’importo di oltre 6 mila euro per fatture non pagate.

La società proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Roma, con il patrocinio dell’avvocato Margherita Bruccoleri, evidenziando che le fatture non erano state pagate in quanto gli importi richiesti non erano dovuti. Il Tribunale di Roma condividendo la tesi dell’avvocato Bruccoleri ha revocato il decreto ingiuntivo proposto per oltre 6 mila euro dalla società Wind Tre Telecomunicazioni , e pertanto la società agrigentina nulla dovrà pagare.