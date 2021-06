Tutti i numeri dello sport nelle imprese: CSAIN entra nel sistema Confindustria

Sono 474 associazioni, con 3.247 addetti, un fatturato di 50.000.000, per 385 discipline sportive, 71.041 tesserati. Questo è il mondo dello sport che entra nel sistema Confindustria. Stamattina nella sede di via XX Settembre 64 a Palermo è stato presentato l’ingresso nell’associazione industriali di CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) . Alla presentazione erano presenti il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese, il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno, Luigi Fortuna, presidente nazionale di CSAIN, Salvatore Spinella, vicepresidente nazionale CSAIN, Raffaele Marcoccio, presidente regionale CSAIN, Eros Lodato, presidente provinciale Palermo CSAIN.

C.S.A.IN. Sicilia sul territorio è organizzato in Comitato Regionale e in nove comitati provinciali per tutte le province del territorio isolano. In atto ci sono il sistema associativo CSAIN comprende 474 associazioni divise fra s.s.d. (società sportive dilettantistiche) e a.s.d. (associazioni sportive dilettantistiche), numeri al netto di un calo del 15% dovuto alla pandemia e allo stop di alcuni sport e strutture.

Le associazioni sono divise per provincia: ad Agrigento 45 per un totale di 6.240 tesserati, a Caltanissetta 54 con 5.532 tesserati, a Catania 74 con 28.745 tesserati, 25 a Enna con 2.790 tesserati, a Messina 19 con 5.532 tesserati, a Palermo 60 con 9.240 tesserati, a Ragusa 63 con 2.790 tesserati, a Siracusa 79 con 6.934 tesserati, e infine a Trapani 55 associazioni con 3.268 tesserati.

Il totale dei tesserati in Sicilia è 71.041 per un totale di 3.247 dipendenti.

L’ente tessera i suoi partecipanti in tutte le 385 discipline tra cui calcio, karatè, arti marziali, tennis, padel, motociclismo, golf, fitness e benessere, kickboxing, pallacanestro, pallamano, pallapugno, pallavolo, pesca sportiva, scacchi, sport acquatici. “Abbiamo tanti associati di grandi dimensioni – ha commentato il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese – , questo è solo l’inizio di una serie di attività che coinvolgeranno le nostre imprese e i nostri dipendenti”

“Salutiamo con favore l’ingresso di CSAIN nel nostro sistema – commenta il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno – , Avremo da oggi la possibilità di collaborare e avviare iniziative su sport, inclusione sociale, impegno sul territorio”.

“Onorato di tornare in Sicilia dopo tanti anni – ha concluso il presidente di CSAIN Luigi Fortuna – e fiducioso in una collaborazione piena di prospettive”.