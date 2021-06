Carabinieri riconsegnano ad Agrigento il primo atlante moderno: era stato trafugato

Il prezioso volume “Theatrum Orbis Terrarum” di Abram Ortelius – risalente al 17º secolo – torna a casa, ad Agrigento. Sono stati i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, insieme ai militari del Comando Provinciale di Agrigento, a recuperare il tomo che era stato trafugato dal patrimonio librario della Biblioteca del vescovo Andrea Lucchesi Palli. Il volume, dato alle stampe per la prima volta il 20 maggio 1570, è considerato il primo vero atlante moderno consistente in una raccolta di mappe con testi a supporto, che formavano un libro impreziosito dall’aggiunta di lamine di rame incise specificatamente.

La cerimonia di riconsegna è avvenuta questa mattina presso la Biblioteca Lucchesiana. L’evento, coordinato dal diretto don Angelo Chillura, ha visto intervenire il vescovo di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano, il colonnello dei carabinieri, Vittorio Stingo, il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, e Rita Ferlisi, funzionario direttivo e storico dell’arte in rappresentanza di Michele Benfari, Soprintendente Beni culturali e ambientali di Agrigento.

Ad illustrare le fasi del recupero del volume di Abraham Ortelius il comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale di Bologna, il Tenente Colonnello Giuseppe De Gori mentre la dott.ssa Giovanna Iacono, bibliotecaria, tratterà l’argomento «Il “Theatrum Orbis Terrarum” nella Biblioteca di Andrea Lucchesi Palli» Il volume, poi, verrà esposto in vetrina per alcuni giorni.