Licata, a fuoco auto di un dipendente delle Poste: indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Licata su un incendio che si è verificato nella giornata di ieri in via Don Carmelo Bartolo e che ha interessato una Bmw X6 di proprietà di un dipendente delle Poste Italiane. Ad accorgersi delle fiamme alcuni residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno domato il rogo prima che potesse propagarsi verso altre zone. Non è ancora chiara la natura dell’incendio e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.