Percepisce reddito cittadinanza ma lavora in ditta di trasporti: sanzioni

Percepiva il reddito di cittadinanza pur lavorando in nero in una ditta di trasporto pubblico locale. E’ quanto ha scoperto la Polizia stradale di Messina, che insieme a personale dell’Ispettorato provinciale del lavoro ha passato al setaccio alcune ditte che operano nel settore dei servizi di trasporto di linea.

Dall’esame della documentazione esibita e dalle dichiarazioni rese dal personale delle aziende, è emerso che due lavoratori non risultavano essere alle dipendenze della ditta sebbene vi prestassero attività lavorativa. I successivi approfondimenti eseguiti con la consultazione di banche dati hanno permesso di appurare che uno di loro risultava beneficiario del reddito di cittadinanza. Si è proceduto, in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti in corso, alle relative sanzioni.