Piatti, bicchieri e cibo contro la moglie al ristorante: interviene Polizia

Momenti di tensione in un ristorante nel quartiere di Villaggio Mosè dove marito e moglie seduti al tavolo hanno iniziato a discutere animatamente finendo per litigare. L’uomo, in escandescenza, all’improvviso ha cominciato ad urlare e inveire nei confronti della moglie davanti gli occhi increduli di camerieri e clienti.

Poi si è alzato e ha rovesciato la tovaglia del tavolo, scaraventando piatti, bicchieri e anche cibo all’indirizzo della donna. Il personale del ristorante ha così chiamato la polizia che è dovuta intervenire per riportare la calma.