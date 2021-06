“Prelevano soldi da carta prepagata”, ancora due frodi a Canicattì

Ancora frodi informatiche a Canicattì dove nelle ultime ore due cittadini si sono recati al locale commissariato per denunciare un ammanco di denaro dalle rispettive carte di credito. Gli ultimi truffati in tal senso sono un 41enne e una 24enne. A quest’ultima le sarebbero stati fatti tre addebiti da 21 euro ciascuno dalla sua PostePay Evolution.

Nel primo caso, invece, le transazioni sarebbero state ben 14 per un totale di poco meno che 140 euro. Il modus operandi sembra essere lo stesso. Piccole operazioni forse in maniera tale che le persone non facciano caso alle somme di denaro prelevate.