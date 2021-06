Tir fa inversione e si incastra in un tornante, intervento dei Vigili del fuoco

i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per soccorrere un tir che, facendo un percorso sbagliato, si è incastrato in mezzo alla carreggiata.

Una volta giunto in località Gesso (Me), l’autista del grosso mezzo ha dovuto fare una inversione di marcia e, purtroppo, nel ritornare verso la giusta strada, si è incastrato in un tornante. L’autoarticolato, di provenienza Ungherese, si è trovato impossibilitato a proseguire le manovre sulla ss113dir ed è stato necessario l’intervento della squadra Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villafranca, del Distaccamento Nord e della autogrù proveniente dalla sede Centrale della Caserma Bevacqua.

Riallineato e messo in sicurezza

Dopo averlo riallineato sulla corsia stradale e aver messo in sicurezza tutta l’area, il tir ha potuto riprendere la sua strada. Il mezzo che doveva proseguire verso Palermo è stato scortato per un breve tratto dai Carabinieri presenti sul posto. I Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle proprie sedi.