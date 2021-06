Auto si ribalta, due feriti: 23enne in prognosi riservata

Brutto incidente nel quartiere Fondachello di Licata, in via Puccini, dove per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Seicento – con a bordo un 39enne e una 23enne – si è ribaltata dopo uno schianto con due auto in sosta. Ad avere la peggio la più giovane degli occupanti che è stata prima ricoverata per gravi traumi all’ospedale San Giacomo d’Altopasso e in seguito trasferita in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Ferito, ma in maniera nettamente più lieve, l’uomo.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che alla guida ci fosse proprio la giovane ragazza.L’incidente è avvenuto dopo l’1 di notte. L’auto è andata a scontrarsi contro una Fiat Panda e una Smart parcheggiate lungo la carreggiata. Sul posto forze dell’ordine, personale sanitario e vigili del Fuoco.