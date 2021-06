Cammarata, professoressa dona defibrillatore alla comunità in onore del padre defunto

In onore del padre, la Professoressa Irene Catarella ha voluto donare un defibrillatore alla scuola, ma poi, insieme al Preside Antonino Pardi, al Professore Gero Giambrone e ai docenti, si è deciso di metterlo a disposizione di tutti collocandolo nel pilastro della Farmacia della Dottoressa Calogera La Verde, ora gestita dal figlio Giovanni D’Aula, che si sono offerti di dare lo spazio, visto anche la posizione adiacente all’Istituto. Una targa ricordo è stata affissa sopra la teca che contiene di defibrillatore in cui si ricorda il Professore Enzo Catarella come dispensatore di cultura tra i giovani e nella società.

Il Professore Enzo Catarella, scomparso un anno fa, ha insegnato italiano per tutta la vita all’Ipia Archimede di Cammarata formando tanti alunni e alunne cammaratesi, sangiovannesi e dei paesi limitrofi a diventare cittadini consapevoli e realizzati, organizzando per loro i primi cineforum, facendoli sentire importanti e dando loro le stesse possibilità dei ragazzi che vivevano in città, affinché non si sentissero da meno stando in paesi dell’entroterra.

Una targa ricordo è stata affissa sopra la teca che contiene di defibrillatore in cui si ricorda il Professore Enzo Catarella come dispensatore di cultura tra i giovani e nella società. Alla cerimonia di installazione sono stati presenti i 32 studenti delle quinte classi dell’Ipia che hanno portato a termine un corso di formazione sull’uso del defibrillatore promosso dal Comune di Cammarata, presente nella figura del Vicesindaco Aurelio Imbornone che ha ricordato il valore del professore Catarella.

Alla manifestazione, soggetta alle restrizioni covid, ha partecipato anche la Vicesindaco di San Giovanni Gemini Carmela Di Dolce che ha espresso dei ricordi di stima e di affetto della famiglia e della cittadinanza nei riguardi del Professore. Il Preside Antonino Pardi ha ringraziato la Professoressa Catarella per la donazione, ricordando come il padre sia stato un esempio di chi vola in alto, le Amministrazioni e i ragazzi che si sono impegnati a portare a compimento il corso con responsabilità e interesse, augurando loro di svolgere un ottimo esame di maturità.