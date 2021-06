Cgil Sicilia, Franco Gangemi nominato responsabile del coordinamento disabilità

La CGIL siciliana rafforza le sue strutture impegnate nell’azione territoriale di lotta a tutela dei diritti del vasto mondo della disabilità.

Il Coordinamento regionale disabilità, appena costituito è stato assegnato a Franco Gangemi, indicato in riconoscimento della sua esperienza e competenza maturate in questi anni, nonché per la nota, straordinaria sensibilità umana di cui è portatore.

Da Roma con Nina Daita, donna di forte personalità che, con Alfio Mannino, ha voluto dotare la CGIL regionale di un Coordinamento per sintonizzare le relative strutture camerali attorno alla ridefinizione di obiettivi comuni e di rafforzamento dell’azione assistenziale e rivendicativa/vertenziale unificando le problematiche, già presenti e all’ordine del giorno di diverse categorie, sino allo sportello H, visto che la disabilità per infortuni e patologie professionali purtroppo, investe tutto il mondo del lavoro e dell’invalidità civile dall’infanzia alla vecchiaia.