Continue molestie all’ex fidanzata: denunciato

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale un uomo per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nei confronti del predetto, già denunciato per maltrattamenti, atti persecutori e danneggiamenti, lo scorso mese di maggio il Tribunale di Caltanissetta aveva emesso la misura del divieto di avvicinamento alla propria ex fidanzata e ai luoghi da essa frequentati a una distanza di almeno duecento metri.

Da quanto denunciato dalla vittima, ieri l’uomo, dopo essersi arrampicato alla finestra del piano rialzato della propria abitazione, si sarebbe introdotto in casa, e una volta raggiunta la stanza da letto, avrebbe abbracciato la donna che dormiva, chiedendole di tornare insieme. La vittima, seppur spaventata, con una scusa è riuscita a far uscire l’uomo dalla sua abitazione, per poi barricarsi in casa e chiedendo aiuto alla polizia. Due equipaggi delle volanti recatisi sul posto, poco dopo, hanno intercettato l’uomo ancora sotto l’abitazione della ex fidanzata che bussava insistentemente al citofono. Il predetto, che ha vanamente tentato di fuggire, è stato bloccato dai poliziotti e condotto in Questura per essere denunciato. Le violazioni alle predette disposizioni sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.