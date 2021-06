Naro: al via la pulizia del Parco Archeologico Paleocristiano

Grazie alla convenzione tra il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento e l’E.S.A. sono stati inviati a Naro cinque operai per la pulizia dell’area del Parco delle Catacombe Paleocristiane di Contrada Paradiso.

Si occuperanno di diserbare e decespugliare l’area al fine di renderla accogliente a turisti e visitatori ed evitare eventuali incendi che ogni anno lambiscono la zona archeologica a sud di Naro.

Dichiarazione del Sindaco Maria Grazia Brandara:

“Siamo contenti che l’Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento che ha mostrato grande sensibilità per la Città di Naro e per il suo patrimonio archeologico inviando cinque unità di personale che provvederanno ad abbellire le siepi e a migliorare il verde pubblico che circonda la vasta area archeologica narese. Ringrazio il direttore dell’Ente Parco Roberto Sciarratta per la sua solerzia e sensibilità”.