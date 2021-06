Naro, dopo 44 anni va in pensione il Prof. Angelo Rotondo

Va in pensione dopo quarantaquattro anni di servizio il Prof. Angelo Rotondo, docente di matematica e vicepreside dal 2007 della scuola media Sant’Agostino (oggi San Giovanni Bosco) di Naro.

Ha iniziato la carriera di insegnante, giovanissimo, a Bergamo dove ha vissuto per dodici anni per poi spostarsi a Canicattì dove ha lavorato per altri dieci vedendo passare davanti la sua cattedra intere generazioni di ragazzi con i quali ha sempre tenuto il passo del cambiamento.

Oggi, nel cortile della scuola narese, la cerimonia di pensionamento insieme alla moglie, la prof. Carmelina Fonzo, al Dirigente Paolo Pulselli e ai colleghi.