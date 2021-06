Campobello di Licata, Progetto “Sport e periferie”

Rigenerazione e messa a norma per le competizioni dei campetti ubicati nel complesso sportivo “Stadio 3 Torri” di via Luigi Giglia. Il Comune, con provvedimento dirigenziale, ha modificato in forma parziale la determina del 31 dicembre dello scorso anno, approvando i nuovi schemi di istanza di partecipazione. L’atto è determinato dall’area Lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni, nonché patrimonio ed agricoltura. La variazione è relativa alla decisione di “procedere, mediante l’ affidamento diretto, previa consultazione di quattro operatori economici, che saranno estratti a sorteggio su base territoriale”.

Giovanni Blanda