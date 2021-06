DDL accoglienza e inclusione, Orlando “passaggio importante”

“Un disegno di legge che sancisce, senza dubbio, il passaggio da una logica di emergenza ad una logica progettuale e che, facendo seguito e riferimento a percorsi virtuosi di ampia partecipazione, si fonda sul rispetto dei diritti di quanti dimorano in Sicilia contro ogni forma di sfruttamento ed esclusione. Una proposta che prevede un corretto rapporto organico di coinvolgimento di Regione, comuni e società civile e che trova adeguato riconoscimento nel coinvolgimento di tutte le realtà in un Osservatorio regionale. E’ estremamente importante che l’approvazione di questo disegno di legge avvenga il più presto possibile poiché afferma e riconosce i diritti di tutti. Non bisogna mai dimenticare, infatti, quanto sia importante il riconoscimento dei diritti di tutti senza distinzione alcuna ,di tutte le diverse culture, senza discriminazioni legate a luogo di nascita o al sangue dei genitori. Per questi motivi, ribadisco l’adesione convinta dell’ANCI Sicilia”.

Lo ha detto leoluca orlando a margine della conferenza stampa di presentazione del Ddl su “Accoglienza e inclusione per la Sicilia”

loading..