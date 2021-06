Furto di rame a Camastra, beccati dalla Polizia

Nel pomeriggio del giorno 10 giugno in territorio di Palma di Montechiaro in contrada RAMILIA, personale della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, interveniva nei pressi di una strada interpoderale ubicata nel predetto Comune e procedeva al controllo ed alla identificazione di soggetti, che viaggiavano a bordo di furgoni e di auto.

All’atto di un controllo tutti i oggetti, avevano numerosi precedenti penali tra i quali si evidenziavano i reati di furto aggravato di rame, rapina e ricettazione, e per tali motivi e per le circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, il personale del commissariato di Palma Di Montechiaro procedevano ad una perquisizione personale e veicolare di tutti i soggetti identificati e dei mezzi nella loro disponibilità che sortiva con esito positivo, infatti all’interno di Furgone veniva ritrovato un grosso quantitativo di filoconduttore elettrico isolante contenente verosimilmente rame, quantivativo successivamente determinato in un peso lordo di 1500 Kg.

Inoltre all’interno del cofano posteriore di un’auto veniva rinvenuta una cesoia di grossi dimensioni lunga 80 cm circa. Il predetto ingente quantitativo di conduttori elettrici e la cesoia in argomento venivano sottoposti a sequestro, mentre i nominati in oggetto venivano deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e raggiunti dal provvedimento amministrativo di Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Camastra emesso dal Signor Questore di Agrigento.