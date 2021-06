La protesta dei pescatori, il comune di Sciacca: “Siamo con la Marineria”

“Un comparto da sostenere e non da vessare”. È quanto dichiara oggi l’assessore alla Pesca del Comune di Sciacca Michele Bacchi dopo aver partecipato a Mazara del Vallo alla protesta delle marinerie siciliane contro le politiche dell’Unione Europea.



“L’Amministrazione comunale di Sciacca – aggiunge l’assessore Bacchi – sostiene le legittime istanze dei pescatori e fa proprie le loro preoccupazioni e il loro disagio, come già espresso ieri dal sindaco Francesca Valenti. Non si può assistere ai continui provvedimenti calati dall’alto che non tengono conto della situazione dei territori e di quello che soprattutto nell’ultimo anno si sta vivendo con le difficoltà dell’emergenza creata dal virus. La pesca rappresenta per Sciacca e per altre città siciliane, e non solo, uno dei pilastri della propria economia. E non può essere intaccato, aggredito. Da Mazara del Vallo si è alzata forte la voce della protesta dei pescatori con a fianco le Istituzioni e le loro organizzazioni di categoria. Siamo con loro, per difendere un’economia, dei posti di lavoro, una tradizione, un’identità”.