San Leone, ubriaco si schianta contro furgone: denunciato

Un trentaquattrenne di Favara è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza in seguito ad un incidente da lui provocato avvenuto nel pomeriggio di martedì lungo Viale delle Dune, a San Leone.

L’uomo, a bordo di una Audi, si sarebbe messo alla guida dopo aver alzato il gomito e – perdendo il controllo del mezzo – si sarebbe schiantato contro un furgone parcheggiato lungo la carreggiata. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno e non si sono registrati feriti. L’esito degli esami ha poi confermato la positività all’alcol test.