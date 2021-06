Spettacoli classici al Teatro greco, “i maturandi siciliani pagheranno 10 euro”

La Fondazione Inda ha deciso di fissare a 10 euro il prezzo del biglietto per le rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa a tutti gli studenti siciliani che sosteranno gli esami di maturità nel 2021. Il programma prevede due tragedie, Coefore Eumenidi di Eschilo e Baccanti di Euripide, ed una commedia, Nuvole di Aristofane, dal 3 luglio fino al 21 di agosto.

“Vogliamo che sia una ripartenza non solo nel segno della cultura ma anche dei giovani – ha dichiarato Francesco Italia, presidente della Fondazione Inda -. La loro presenza a teatro è fondamentale perché consente di creare quella sintesi perfetta tra tradizione e modernità, tra passato e futuro”.

“La Fondazione Inda è da sempre attenta ai giovani, anche attraverso – ha detto ancora il presidente della Fondazione Inda, Francesco Italia – la nostra Accademia d’Arte del Dramma Antico e il Festival Internazionale del Teatro Classico dei giovani a Palazzolo Acreide, e con questa iniziativa riservata ai maturandi siciliani vogliamo una volta di più ribadire quanto sia fondamentale il coinvolgimento dei giovani per rendere viva la fiamma del teatro greco”.

Biglietto personale

“Tutti i maturandi siciliani che volessero acquistare un biglietto al costo di 10 euro dovranno presentare un documento d’identità e un’attestazione che certifichi la frequenza dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado” fanno sapere dalla Fondazione Inda. Il biglietto è nominativo, non potrà essere ceduto e potrà essere acquistato solo in presenza, nella biglietteria di corso Matteotti o al botteghino del Teatro Greco di Siracusa.

Prenotazione

Gli studenti, soprattutto chi non risiede a Siracusa, avranno comunque la possibilità di prenotare via email, a biglietteria@indafondazione.org , il proprio biglietto, e di ritirarlo il giorno dello spettacolo al botteghino del teatro.