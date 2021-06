Tragedia a Cruillas, muore un ragazzo in un incidente stradale

Ancora una tragedia sulle strade di Palermo. Un ragazzo di 22 anni Leopoldo Lucchese ha perso la vita dopo uno scontro verificatosi poco prima delle 22 in via Cruillas.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava a bordo di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi.

E’ stato portato a Villa Sofia, ma nonostante l’intervento dei sanitari del 118, il cuore del ragazzo avrebbe smesso di battere prima ancora di arrivare al pronto soccorso.

Sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e chiarire se ci siano altri mezzi coinvolti.