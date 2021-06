Turismo,Uil: “migliorare logistica, trasporti e pubblicità”

“Le notizie che arrivano sul settore turistico sono confortanti per la provincia agrigentina, che da anni, a fronte di una crisi dell’edilizia senza fine, ha in questo settore una importante, se non la più importante, fetta di pil. Sembra che per il mese di luglio ci siano già migliaia e migliaia di prenotazioni, mentre per il mese di agosto, si preannuncia il tutto esaurito”. Il Segretario Generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto, si ritiene molto soddisfatto di questa svolta dettata anche dalle aperture varate dal Governo nazionale.

“E’ chiaro – continua Acquisto – che adesso il Comune di Agrigento, ma anche tutti gli altri comuni costieri della nostra provincia, deve mettere in campo tutte quelle armi per rendere ai visitatori tutta una serie di servizi essenziali, a cominciare dai trasporti. Occorre potenziare la logistica in tutti i sensi, se si vuole rendere il soggiorno agrigentino nel migliore dei modi ai visitatori. Inoltre, contiamo molto sull’operato della Regione di pubblicizzare sempre più il territorio siciliano e agrigentino in particolare che ha sofferto moltissimo, dal punto di vista degli arrivi di visitatori, negli ultimi 15 mesi. Occorre una grande boccata d’ossigeno per i tanti operatori del settore che sono fermi da tempo e non hanno ricevuto granché di aiuti da parte dello Stato. C’è la possibilità che tante persone possano tornare al lavoro, pertanto dobbiamo sfruttare al massimo le potenzialità che la nostra provincia offre. Solo così possiamo pensare ad un futuro prossimo con più ottimismo”.

