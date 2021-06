Botte da orbi tra parenti, polizia in forze per sedare la rissa

Una rissa familiare è scoppiata nel tardo pomeriggio in una casa in contrada Arenella, zona balneare a sud di Siracusa.

Una zuffa talmente violenta ed allargata che si è reso necessario l’intervento di diverse auto delle Volanti: al centralino della Questura di Siracusa sono arrivate alcune richieste di soccorso, tutte convergenti nello stesso posto.

Indagini della polizia

Si sono vissuti momenti di grande apprensione in quell’abitazione, gli inquirenti, a fatica, sono riusciti a placare gli animi ma, per il momento, non sono del tutto chiare le ragioni di questa lite. Sono in corso gli interrogatori da parte delle forze dell’ordine e la posizione dei partecipanti alla rissa è al vaglio degli inquirenti.