Covid, cancelliere Tribunale Agrigento positivo: stop a udienze

Dipendente del tribunale di Agrigento positivo al Covid-19: scatta la sospensione di tutti i procedimenti in programma all’ufficio Gip-Gup. Il consiglio dell’Ordine degli avvocati, con una pec inviata in giornata agli iscritti, ha comunicato le decisioni della presidenza del tribunale per fronteggiare il caso di Coronavirus riscontrato fra il personale di cancelleria.

“Al fine di effettuare uno screening di tutti i contatti e di delimitare il cluster, oltre che di apportare i necessari interventi di sanificazione dell’aula e degli uffici – scrivono il presidente dell’Ordine Vincenza Gaziano e il segretario Luigi Mulone – i procedimenti calendati nelle prossime settimane potrebbero essere rinviati. La cancelleria comunicherà a mezzo pec agli interessati il rinvio delle udienze; saranno trattati solamente i processi per i quali e possibile la celebrazione dell’udienza da remoto”.