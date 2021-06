Spett.Sindaco città di Canicattì

Avv.Ettore Di Ventura

Fratelli d’Italia Canicattì: Segnalazione problematica via Torino .

Con la seguente informativa a seguito di diverse segnalazioni giunteci da cittadini residenti in zona veniamo a porre l’attenzione sul persistere del transennamento della via Torino ( vedi foto ) che a causa di un cedimento stradale insiste ormai da diversi mesi creando enormi disagi in una strada a doppio senso di marcia che obbliga i residenti della zona a subire le file interminabili degli automobilisti incolonnati che spesso e sovente usano i clacson disturbano la quiete pubblica oltre al fatto che trovandosi tali transenne a pochi metri dall’incrocio con via Lepanto nelle ore di punta a causa dell’intenso traffico causano enormi disagi agli automobilisti .

Pertanto a seguito di quanto su’ descritto invitiamo la S.V ad intervenire investendo gli organi competenti per eliminare tale problematica .

Si coglie l’occasione per salutare e augurare buon lavoro .

Segreteria FDI