Incidente mortale sull’autostrada Palermo Catania, salgono a 5 i morti in 24 ore

Incidente mortale sull’autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in territorio di Paternò. A perdere la vita è stato un uomo 38enne di Castel di Iudica che viaggiava su una Golf Volkswagen, al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. Non nota al momento la dinamica, sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Catenanuova per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica, due ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco per le le operazioni di soccorso e di sicurezza.

Un uomo di 38 anni di Castel di Iudica ha perso la vita intorno alle 22 di ieri sulla A19 Catania-Palermo nei pressi dell’uscita per Gerbini in territorio di Paternò nella corsia di marcia direzione Catania a causa di un violentissimo incidente stradale. Oltre all’auto condotta dall’uomo, una Golf Volkswagen a rimanere coinvolte nel sinistro altre due vetture e, nello specifico, un’Audi TT e una Fiat Punto. Al momento rimane ignota la dinamica del sinistro che è al vaglio della Polizia Stradale di Catenanuova e di Enna che è intervenuta sul posto per regolare il traffico e per procedere con i rilievi.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo da parte del personale medico del sistema di emergenza territoriale giunto sul posto. Ad essere soccorsa, anche una donna che è rimasta lievemente ferita e che si trovava a bordo di una delle tre auto rimaste coinvolte. Ad intervenire sono stati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e di Catania Sud che hanno messo in sicurezza i veicoli. Il magistrato di turno ha disposto che al momento la salma rimanesse a disposizione dell’Autorità giudiziaria facendo trasferire il corpo all’obitorio del Policlinico di Catania.