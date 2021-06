Lettera aperta al Sindaco di

Alessandria Della Rocca

Prof.ssa Bubello Giovanna

Fare il sindaco oggi è una Missione. Occorrono coraggio, fermezza , capacità di ascolto, equilibrio e ponderatezza nelle decisioni.

Ebbene è comprensibile che , reduce da un periodo post pandemico , ci possa essere un momento di stanchezza e di riflessione. Sicuramente, però, non deve venir meno l’onestà intellettuale e morale senza la quale è fin troppo facile far credere che le cause dei propri cedimenti vanno ricercate nelle “modifiche del quadro politico “ imputabili, come riportano molte testate giornalistiche, a tre consiglieri comunali.

Questi i fatti: Con lettera di dimissioni del 09/04/2021 prot. n.3748 l’assessore Miccichè si dimette dalla carica;

Nella seduta consiliare del 29/04/2021 la stessa in qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare “Per una nuova Alessandria” dichiara che i consiglieri Mangione, Miccichè, Aliotta , assumono una posizione di distacco dall’ amministrazione che comunque continua a godere della fiducia di ben nove consiglieri comunali.

Nei moderni sistemi democratici il pensiero unico non esiste! Esistono maggioranze che governano e minoranze che hanno tutto il diritto di essere rappresentate.

Ci sono quindi tutte le condizioni politiche perché un percorso iniziato faticosamente due anni fa possa essere portato a compimento, serve solo non mentire a se stessi e agli altri , serve rimettere al centro la POLITICA nella sua accezione più nobile , serve assumersi le responsabilità che il ruolo istituzionale comporta. Ricorrere a banali e demagogiche retoriche politiche non fa onore alla persona e alla carica istituzionale.

Pertanto, alla luce di una situazione politica immutata e comunque non ostativa al prosieguo dell’attività politico- amministrativa, i Consiglieri Mangione, Miccichè, Aliotta

INVITANO

il Sindaco a far luce sulle REALI motivazioni che l’hanno spinta a prendere tale decisione. Non è tollerabile temporeggiare su decisioni di così rilevante importanza per la vita politica del Paese, solo con l’unico scopo di raccogliere artificiosamente la solidarietà di un nutrito gruppo di persone.

Questo è un comportamento che non si addice alla Carica ricoperta e che disorienta la Giunta, il Consiglio e la Cittadinanza intera a cui Lei deve correttezza, lealtà e riconoscenza.

Alessandria Della Rocca 13/06/2021 I Consiglieri Comunali

Mangione Salvatore

Miccichè Anna Maria

Aliotta Pasquale