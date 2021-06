Maxi rissa a Porto Empedocle a colpi di mattonelle: 3 arresti

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, insieme ai colleghi della Radiomobile di Agrigento e ai poliziotti del locale commissariato, sono intervenuti in via dello Sport per sedare una maxi rissa che era nel frattempo scoppiata tra alcuni residenti.

Il bilancio, dopo aver riportato a fatica la calma, è di tre arresti e una denuncia. Si tratta di un uomo e una donna di 28 e 31 anni e un altro signore di 44 anni. Tutti sono finiti ai domiciliari con l’accusa di rissa. Denunciato, invece, il figlio 16enne di quest’ultimo.

Secondo una prima ricostruzione la zuffa sarebbe scoppiata per futili motivi legati a dissidi personali. Dalle parole si è passati alle vie di fatto anche con l’utilizzo di alcune mattonelle. Tutti hanno riportato traumi ma nessuno è ricorso alle cure mediche.