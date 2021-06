Posteggia l’auto e non la ritrova più: nuovo furto a Canicattì

Ancora un furto di una Fiat Punto. Una nuova denuncia per furto aggravato, a carico di ignoti, è stata formalizzata alla Stazione dei carabinieri di Canicattì, da una imprenditrice trentasettenne del luogo.

La donna aveva lasciato parcheggiata, l’altra sera, l’autovettura in via Enrico Toti. L’indomani mattina, quando si è apprestata a recuperare l’utilitaria, l’amara scoperta che il mezzo non c’era più. I militari dell’Arma, raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini.