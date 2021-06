Scontro tra auto e scooter a San Leone: due feriti

Un brutto incidente si è’ verificato nella sera lungo il viale delle dune di San Leone. A scontrarsi violentemente una Toyota Yaris, con a bordo un giovane, e uno scooter proveniente dal lato opposto.

Ad avere la peggio quest’ultimo, finito sull’asfalto, ha riportato diversi traumi al torace e alla testa. Sul posto gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento. Presente anche il commissario capo Francesco Sammartino.

Il centauro e’ stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul posto è giunta una seconda ambulanza che servirà per trasportare in ospedale l’automobilista che ha riportato una frattura al setto nasale. Il viale delle dune e’ stato chiuso al traffico per i rilievi del caso.

