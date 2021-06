Sganciano una betoniera per lanciarla contro la Polizia

Gli agenti del commissariato di polizia di Avola hanno bloccato e denunciato un uomo di 36 anni, di Avola, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso le ricerche per individuare i complici dell’uomo, autori del furto di una betoniera.

E’ accaduto nelle prime ore del mattino di oggi quando, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la banda è stata intercettata a bordo di una macchina, una Ford Fiesta, che trainava una betoniera.

La fuga

L’auto della polizia si è diretta verso il mezzo ma il conducente, per sfuggire al controllo, ha spinto sull’acceleratore nel tentativo di seminare le forze dell’ordine. Ne è nato un inseguimento piuttosto pericoloso per le vie di Avola fino a quando uno dei responsabili ha sganciato dall’auto la betoniera allo scopo di bloccare i poliziotti che hanno rischiato di essere travolti da quel mezzo.

La manovra dei poliziotti

L’agente al volante è riuscito a schivarlo mentre gli altri colleghi erano già riusciti a prendere il numero di targa della Ford, per cui, dopo aver compiuto un controllo sui terminali, hanno individuato il proprietario. Si sono recati nella sua abitazione ed al termine degli accertamenti lo hanno denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

“L’uomo, un avolese di 36 anni, ha ammesso di aver sganciato la betoniera ma si è rifiutato di fornire i nomi degli altri due occupanti della Ford Fiesta. Sono in corso indagini per individuare gli altri due complici” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.