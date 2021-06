Si allontana due volte dopo aver tamponato auto: denunciato 45enne

Al volante della sua Cinquecento tampona altri due mezzi – una Punto e una Golf con a bordo due persone – e si allontana una prima volta. Poco dopo ritorna ma trova gli agenti di polizia che lo attendevano per farlo sottoporre all’alcol test. E scappa di nuovo.

Protagonista della vicenda un 45enne empedoclino che è stato denunciato per omissione di soccorso e rifiuto di fare il test. Il fatto è accaduto in via Garibaldi. Le due persone che occupavano i mezzi tamponati sono rimasti feriti, riportando alcuni traumi. Il personale sanitario, dopo i primi soccorsi, hanno deciso per il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Agrigento. Al 45enne è stata ritirata la patente di guida.