Vaccino, tre musei diventano hub per somministrazione dosi

La salute incontra la cultura a Messina, Catania e Palermo con “VaccinArte, scopri, emozionati e vaccinati”, l’iniziativa degli assessorati regionali alla Salute e ai Beni culturali per incentivare l’adesione alla campagna anti-Covid e promuovere la valorizzazione dell’arte e del patrimonio museale siciliano. Si comincia domani dal MuMe-Museo regionale di Messina, per spostarsi giovedi’ 17 al Castello Ursino di Catania e giovedi’ 24 al Museo Salinas di Palermo. Per tre giovedi’ di seguito, quindi – dalle 18 alle 24 – grazie a “VaccinArte” sara’ possibile recarsi negli hub vaccinali allestiti nelle tre aree museali, effettuare la vaccinazione (con disponibilita’ di tutte le tipologie di vaccino) ed accedere gratuitamente all’interno per ammirare le preziose collezioni esposte.

“Sono ormai innumerevoli le iniziative che, di concerto con i commissari per l’Emergenza Covid, abbiamo varato per incentivare le vaccinazioni in Sicilia, e tutte hanno sin qui avuto ottimo riscontro e gradimento”, dice l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, per il quale “soltanto con un ulteriore incremento delle vaccinazioni, si potra’ raggiungere al piu’ presto il traguardo della immunita’ di gregge che potra’ finalmente portarci fuori dal tunnel del Covid. E ben venga se l’accostarsi al vaccino e’ anche una occasione per immergersi in un contesto di arte e bellezza”. “Cultura e salute – sottolinea l’assessore ai Beni culturali e all’Identita’ siciliana, Alberto Samona’ – sono il manifesto di una Sicilia che riparte in sicurezza e lo fa dai suoi musei: l’iniziativa di allestire un hub vaccinale in un luogo della cultura, coniugando la somministrazione del vaccino con la visita gratuita del museo, e’ una scelta del governo regionale che esprime compiutamente il binomio “cultura e salute Un’esperienza che unisce tre grandi citta’ della Sicilia in un unico obiettivo: prevenire dal Covid e nutrire l’anima”.