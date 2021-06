Domenica la camminata al bosco Ciavola di Favara

La camminata avrà come punto di partenza la Cappella di Santa Barbara, nei pressi della miniera Ciavolotta e proseguirà per circa 1 km in direzione del Bosco Ciavola.

La miniera Ciavolotta, ormai presidio minerario dismesso, è stata una miniera di zolfo sita in provincia di Agrigento, posta sopra una collina, tra Favara e il Villaggio Mosè.

La grotta di Santa Barbara, protettrice dei minatori, fu costruita dai minatori e trasformata in cappella dal sig. Vittorio Virone, un anziano agrigentino devoto della Santa turca, devozione legata ad una grazia ricevuta dopo una brutta malattia. Morì all’età di 87 anni nel maggio del 2014, dopo aver dedicato tanti anni della sua vita alla custodia e alla valorizzazione della cappella e dell’area circostante. La Santa si festeggia il 4 dicembre. L’edicola votiva presenta un piccolo monumento dei caduti della miniera, in ricordo degli otto minatori che, il 30/06/1874, persero la vita dentro la miniera a seguito di un crollo della stessa.

Accanto alla cappella si trova l’ex officina della miniera, trasformata in museo della tradizione dell’arte mineraria, mai portato a termine. Inoltre sono ben visibili i ruderi dei vari edifici adibiti ad uffici o abitazione.

Il giacimento si trova a 6 km dalla valle dei Templi e a 2,5 km da Villaggio Mosè ed ha una storia secolare che si identifica con l’industria zolfifera siciliana.

La posizione dove è situata si caratterizza per il suo vasto andamento collinare, segnato per un tratto dal fiume Naro.

Dal punto più alto del Bosco è possibile ammirare il paesaggio che ha come sfondo il mare delle coste agrigentine con i suoi fantastici riflessi, soprattutto durante la fase del tramonto.

La camminata, adatta a tutti, seguirà un sentiero di circa 6,5 km (A/R) che attraverserà quasi tutta l’intera area che fu un tempo una delle maggiori solfatare del comprensorio minerario di Agrigento.

Al termine della camminata condivideremo un mix di prodotti da forno Tipici Siciliani.

🔺Sarà rispettato il distanziamento minimo di sicurezza secondo quanto previsto dal DPCM.

E’ necessario portare la mascherina.

🔴ESCURSIONE A NUMERO CHIUSO

Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti da noi previsto. E’ necessario comunicare la propria adesione entro il 18 giugno o comunque in tempo per dare la possibilità a qualcun altro di partecipare.

🟢Per PRENOTARE o chiedere informazioni sull’evento e sulle varie attività dell’associazione:

📲contattare Telefonicamente o con Messaggio WhatsApp: Irene 3341759552, Crocina 3886287561 o Vittorio 3389702672

📨Tramite email all’indirizzo asdretteparallele@gmail.com

INFORMAZIONI DETTAGLIATE:

➡️APPUNTAMENTO ore 17:00, Cappella di Santa Barbara, Contrada Ciavolotta, Favara (AG)

➡️LIVELLO DI DIFFICOLTA’: Facile (adatto a tutta la famiglia)

➡️LUNGHEZZA SENTIERO: km 6,5 (A/R)

➡️DURATA EVENTO: 4 ore

➡️ABBIGLIAMENTO: Scarpe chiuse con suola flessibile e antiscivolo, calze traspiranti, pantaloni lunghi o modulari, t-shirt di tessuto traspirante

➡️ZAINO con Acqua (almeno 2 lt), Pranzo a sacco, Crema solare, Spray antizanzare

➡️E’ vivamente consigliato l’utilizzo dei Bastoncini da trekking

🟩Per i minori fino a 12 anni, la partecipazione è GRATIS

🟩 Contributo di partecipazione anticipato o in loco

”Fai delle tue gambe strumento di libertà e conoscenza’’ (Rette Parallele)