“Estorsione ai dipendenti di una coop sociale”: chiesti 6 rinvii a giudizio

Si celebrerà il 29 giugno davanti il gup Stefano Zammuto la prima udienza preliminare nell’ambito della richiesta di rinvio a giudizio – avanzata dal sostituto procuratore Gloria Andreoli – a carico di sei persone coinvolte nell’inchiesta “Stipendi Spezzati” sulla cooperativa sociale Onlus.

Ai sei vengono contestati i reati di associazione a delinquere ed estorsione. Secondo la ricostruzione accusatoria avrebbero assunto i dipendenti della cooperativa sociale imponendogli una retribuzione non adeguata, o comunque inferiore, alle prestazioni lavorative obbligandoli in seguito ad aprire conti correnti e consegnare pin e bancomat in modo da consentire l’accredito dell’intera somma e provvedere poi al prelevamento del denaro contante. L’inchiesta è una costola del blitz “Catene Spezzate” – eseguito nel 2015 – che lo scorso maggio ha portato al rinvio a giudizio di otto persone per maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti di alcuni disabili ospiti della cooperativa.

Ventidue le persone offese individuate, compresi ex dipendenti e anche l’Inps di Agrigento rappresentate – tra gli altri – dagli avvocati Angelo Farruggia e Antonio Montana. Nel collegio difensivo, invece, gli avvocati Domenico Russello, Raffaele Bonsignore, Salvatore Manganello, Salvatore Pennica,Alfonso Neri e Graziano Magliarisi.