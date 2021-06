Porto Empedocle, paura per incendio che ha “minacciato” abitazioni

Momenti di panico in contrada Ciuccafa, a Porto Empedocle, per un vasto incendio che si è sviluppato nella mattinata di ieri. Le fiamme, che hanno avuto origine da alcune sterpaglie ed erba secca, hanno in breve tempo raggiunto la zona delle residenze.

Alcune persone hanno addirittura lasciato casa momentaneamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e personale del Corpo Forestale che hanno infine domato le fiamme.