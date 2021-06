Rifiuti, tolleranza zero a Sciacca: scattano le sanzioni

Controlli della Polizia Municipale sul fronte del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’Amministrazione comunale rende noto che sono stati elevati due verbali per irregolarità, ovvero il non rispetto delle norme che prescrivono modalità precise di conferimento.

Sacchetti di colore nero sono stati abbandonati davanti all’ingresso di un condominio. I sacchetti non sono stati ritirati, in quanto non a norma, dal personale della ditta che gestisce la raccolta quotidiana secondo l’ecocalendario. Da un esame del contenuto, si è risaliti ai nominativi delle persone che sono state sanzionate.