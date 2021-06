Vacanza a Cagliari: cosa mangiare durante il soggiorno

In genere quando si pensa ad una vacanza a Cagliari si pensa quasi sempre all’acqua cristallina che bagna le coste, alla sabbia bianca che ricorda moltissimo quella dei tropici, tuttavia, non è solo questo ciò che caratterizza il capoluogo della Sardegna. L’intera regione infatti è custode di una incredibile tradizione culinaria, frutto dei diversi popoli che hanno regnato e vissuto su questa splendida isola.

Raggiungere Cagliari in traghetto

Prima di individuare i piatti da assaggiare assolutamente in occasione di una vacanza in Sardegna, è bene capire come raggiungere comodamente il capoluogo della regione. Ovviamente, il mezzo maggiormente utilizzato è il traghetto. Ogni giorno, infatti, da moltissimi porti italiani, salpano tante imbarcazioni in direzioni Cagliari. È chiaro che la durata della navigazione cambiano a seconda del luogo di partenza, se hai intenzione di partire dalla Sicilia, vedi la durata del traghetto da Palermo a Cagliari direttamente online.

Cosa mangiare durante una vacanza a Cagliari

Sarebbe praticamente impossibile indicare tutti i piatti della tradizione culinaria sarda, tuttavia, è possibile individuare i piatti maggiormente conosciuti della zona da assaggiare assolutamente durante il periodo di soggiorno sull’isola.

Fregula cun cocciula

Durante la vacanza a Cagliari non è possibile non assaggiare la famosa fregola sarda. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un particolare cous cosu (leggermente più grande rispetto a quello tradizionale). Questo cereale di norma viene cucinato insieme a vongole, cozze ed altri frutti di mare in un particolare tegame in creta. Si tratta di un primo davvero delizioso.

Bottagra

Un altro alimento da mangiare assolutamente è la bottarga, ovvero, l’insieme delle uova di tonno o muggine essiccate con una procedura super tradizionale. In genere viene grattugiata sulla pasta, la bottarga infatti è capace di conferire quel sapore in più a qualsiasi piatto.

Sa Cassola

Un altro piatto di mare da mangiare è la famosa Sa Cassola, ovvero una caratteristica zuppa di pesce con: cozze, arselle, calamari e capone. È una vera e propria delizia per il palato, consigliato per tutti gli amanti dei piatti di mare.

Malloreddus

Tra i primi più buoni dell’isola rientrano sicuramente i classici malloreddus, ovvero, tradizionali gnocchetti sardi. Gli ingredienti di questo primo piatto sono: verdure varie, zafferano, sugo di pomodoro, formaggio (pecorino sardo) e salsiccia a pezzi. È un piatto non troppo pesante che può essere mangiato in quasi tutti i locali di ristorazione della zona.

Impanadas

Per gli amanti del salato, le impanadas sono da mangiare a tutti i costi. Si tratta di piccole torte salate farcite con verdure. La forma può essere varia, è possibile trovarle tonde oppure a mezzaluna (simile ad un calzone). È possibile mangiarle da sole oppure come accompagnamento per altri piatti.

Agnello

Per gli amanti della carne, non è possibile non assaggiare un vero e proprio piatto della tradizione cagliaritana: l’agnello. È possibile mangiarlo sia arrostito, magari accompagnato da un contorno a base di verdure, oppure in umido.

Porceddu

Infine, non è possibile non nominare un’altra prelibatezza di carne, ovvero il porceddu. Si tratta di un maialino cotto secondo la tradizione, un vero e proprio sogno per le papille gustative.