Agrigento, niente più file allo sportello per richiedere certificato

“Anche ad Agrigento non sarà più necessario venire allo sportello per richiedere un certificato: con Municipio Virtuale è il Comune che va dai cittadini e non il contrario”. Così in una nota gli assessori Marco Vullo e Roberta Lala che – nel corso della conferenza convocata per domani mattina – illustreranno il nuovo servizio digitale “Muncipio Virtuale” voluto dal Comune per offrire un servizio all’avanguardia ai propri cittadini.

Con questa soluzione, affermano gli Assessori Marco Vullo e Roberta Lala infatti, “ si potranno ottenere certificati e regolarizzare i propri servizi in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno dell’anno, ovunque ci si trovi.”