Apertura HUB vaccinale palestra comunale via Milano: il sindaco Di Ventura invia un sollecito alla Regione

Inviata al Presidente della Regione, on. Musumeci, a S.E. il Prefetto, dr.ssa Cocciufa, all’Assessorato regionale alla Salute e ai vertici ASP provinciali e territoriali, una nota di sollecito per l’apertura dell’hub vaccinale all’interno dei locali della palestra comunale di via Milano. Lo scorso mese di febbraio, infatti, in accordo con le autorità sanitarie competenti, era stata individuata e concessa, a titolo gratuito e temporaneo, la suddetta struttura adatta ad ospitare le attività di vaccinazioni anticovid. Già a marzo, dopo l’effettuazione di alcuni lavori di adeguamento, i locali erano stati consegnati all’ASP ma, ad oggi, l’hub non è utilizzato. Il sindaco Di Vettura, pertanto, a nome dell’intera comunità chiede alle autorità competenti risposte celeri e precise sull’immediata apertura del fondamentale presidio.

