Campobello di Licata, criticità finanziarie e difficoltà nella predisposizione del bilancio 21-23

Negli ultimi 10 anni si è assistito ad una drastica riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali agli enti locali. Il comune non è in grado – secondo la pubblica amministrazione – di predisporre il bilancio di previsione in equilibrio economico e finanziario. La giunta ha dato mandato al sindaco di avanzare richiesta di avvio del confronto tra stato, regione ed ente locale

Giovanni Blanda