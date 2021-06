Canicattì, cambia la viabilità in via Cattaneo

Cambia il senso di marcia nell’area di via Cattaneo e traverse collegate a Canicattì. Con propria ordinanza sindacale, il primo cittadino di Canicattì, Ettore di Ventura, ha disposto alcune modifiche alla circolazione.

In particolare, è stato istituito il senso unico di marcia in via Cattaneo da viale Regina Margherita a piazza Dante, ci si dovrà fermare e dare precedenza in piazza Dante all’intersezione con via Cattaneo; il senso unico di marcia in via Perez in direzione da piazza Dante a via Milano, è obbligatorio fermarsi e dare precedenza in via Perez all’incrocio con via Milano; il senso unico di marcia in via Solferino in direzione da via Goito a corso Garibaldi, con obbligo di dare precedenza in via Solferino; il senso unico di marcia e obbligo di dare precedenza in via Manara in direzione da piazza Dante a corso Garibaldi; divieto di sosta su ambo i lati di via Cattaneo.

Sarà inoltre è invertito il senso unico di marcia in via Guarrazzi in direzione da corso Garibaldi a piazza Dante, mentre è stato istituito un divieto di sosta in piazza Dante nel perimetro esterno della piazza e nei tratti segnati con apposita segnaletica stradale.