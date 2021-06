Eleonora Boscolo, nuovo volto dell’arte in Sicilia

«Un manifestarsi della mia vera essenza attraverso i getti di colore e un modo per estraniarmi da tutto e tutti»: così definisce la sua arte Eleonora Boscolo, art designer autodidatta che si sta affermando sempre di più nel panorama artistico siciliano. L’artista, già nota alla critica e apprezzata da Vittorio Sgarbi nel 2015 in occasione del Concorso d’arte San Giorgio organizzato nella città di Pizzo, fa adesso il suo ingresso nel mondo dei social network.

Le sue opere riescono a coinvolgere e sconvolgere lo spettatore grazie al sapiente gioco di colori, forme e consistenze che dialogano tra loro producendo un effetto di forte impatto emotivo. Dalla pittura alla scultura all’home design, l’artista dimostra grande maestria nella manipolazione della materia e nel creare velature e intrecci cromatici che si articolano nello spazio, facendo emergere sensazioni ed emozioni profonde.

La sua pittura, in particolare, è stata definita “una pittura introspettiva e d’istinto” perché non nasce da un progetto preciso, ma racconta l’emozione di un momento tradotta in arte

L’opera più recente: Emozioni

Nel suo ultimo quadro, per esempio, mette a nudo il suo stato d’animo in un periodo di turbolenze personali, ma anche la sua amarezza e il disincanto per il periodo storico che stiamo attualmente vivendo. Lo sfondo scuro è però rotto dai fasci bianchi e dalle macchie di un giallo acceso, che rivelano un percorso di catarsi personale che si conclude con gli accenni di verde, simbolo delle sue speranze per il prossimo futuro.

La sua produzione è sempre piena di sorprese e aperta ad ogni forma di sperimentazione: così il suo espressionismo astratto riesce a rappresentare i continui mutamenti dell’animo e della società moderna in cui viviamo.