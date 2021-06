“Estate Sicura”: l’8 luglio termineranno tutte le prove di carico su cavalcavia e viadotti

Si avvia verso la conclusione il fitto programma di verifiche sulla sicurezza, avviato da Autostrade Siciliane, con prove di carico su tutti i ponti e viadotti delle autostrade A18 e A20. I pesi disposti, utilizzando autoarticolati carichi di sabbia, possono superare anche i duemila quintali; sollecitazioni che vanno ben oltre i limiti previsti per la realizzazione delle strutture, di norma fissati a sessanta quintali. Fermo restando la bontà degli esiti riscontrati sinora da tecnici e docenti universitari, che anno escluso ogni possibilità di rischio crollo, nel frattempo è stato avviato sulle strutture anche il regolare programma annuale di lavori di manutenzione ordinaria.

Di seguito il calendario con le prossime e ultime 25 verifiche (delle 50 in totale programmate) sul comportamento strutturale posto sotto carichi di tipo statico e dinamico. Il cronoprogramma concentra tutte le prove in pochi giorni, ed esclusivamente nelle ore notturne, al fine di garantire la massima sicurezza a chi si trova in viaggio e favorire il flusso viario negli orari e nei giorni estivi più trafficati.

Sulla A20 Messina-Palermo:

dalle ore 23.00 di giorno 15 , sino alle ore 02.00 del 16 giugno, viadotto San Michele, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Boccetta, con rientro a quello di Rometta, per chi viaggia in direzione Palermo;

, sino alle ore 06.00 del 18 giugno, viadotto Guglielmo, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Tremestieri, con rientro a quello di San Filippo, per chi viaggia in direzione Palermo; dalle ore 23.00 di giorno 18, sino alle ore 06.00 del 19 giugno, viadotto Guglielmo, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di San Filippo, con rientro a quello di Tremestieri, per chi viaggia in direzione Catania.

Sulla A18 Messina-Catania:

dalle ore 23.00 di giorno 21 , sino alle ore 06.00 del 22 giugno, cavalcavia n°11, con la chiusura al traffico di entrambe le carreggiate e l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Fiumefreddo, con rientro a quello di Giarre, per chi viaggia in direzione Catania e dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Giarre, con rientro a quello di Fiumefreddo, per chi viaggia in direzione Messina;

Sulla A20 Messina-Palermo:

dalle ore 09.00, sino alle ore 17.00 di giorno 22, viadotto Niceto e Torregrotta, con la chiusura al traffico della carreggiata di monte (in direzione Messina) tra i km. 32,686 e 30,970 e la conseguente istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

Sulla A18 Messina-Catania:

dalle ore 23.00 di giorno 24 , sino alle ore 06.00 del 25 giugno, cavalcavia n°15, 16, 20 e 21, con la chiusura al traffico di entrambe le carreggiate e l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Giarre, con rientro a quello di Acireale, per chi viaggia in direzione Catania e dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Acireale, con rientro a quello di Giarre, per chi viaggia in direzione Messina;

Sulla A20 Messina-Palermo:

dalle ore 23.00 di giorno 29 , sino alle ore 02.00 del 30 giugno, viadotto Corriolo, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Barcellona, con rientro a quello di Milazzo, per chi viaggia in direzione Messina;

Sulla A18 Messina-Catania:

dalle ore 23.00 di giorno 30 giugno, sino alle ore 06.00 del 1 luglio, cavalcavia n° 22 e 23, con la chiusura al traffico di entrambe le carreggiate e l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Acireale, con rientro a quello di Giarre, per chi viaggia in direzione Messina e dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Giarre, con rientro a quello di San Gregorio, per chi viaggia in direzione Catania;

Sulla A20 Messina-Palermo:

dalle ore 23.00 di giorno 6 , sino alle ore 04.00 del 7 luglio, viadotto Forno, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo, con rientro a quello di Rocca di Caprileone, per chi viaggia in direzione Palermo;

