Nuovi nati a Canicattì, erogazione del bonus

L’assessore ai Servizi Sociali, Antonio Giardina, informa che, nei giorni scorsi, l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha previsto l’assegnazione di un bonus di 1.000,00 €. in favore dei bambini nati o adottati dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2021 (art. 6, comma 5 L.R. 31 luglio 2003, n. 10)

Le domande devono essere presentate:

• entro e non oltre il 27 Agosto 2021 per i nati dall’1 gennaio al 30 giugno 2021

• entro e non oltre il 29 Ottobre 2021 per i nati dall’1 Luglio 2021 al 30 Settembre 2021

• entro e non oltre il 28 Gennaio 2022 per i nati dall’1 Ottobre al 31 Dicembre 2021

La domanda, opportunamente compilata, firmata e corredata di fotocopia documento di riconoscimento, ISEE, copia permesso di soggiorno per i soggetti extracomunitari, copia eventuale provvedimento di adozione, tutti in corso di validità, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale, sito al piano terra del Palazzo di Città in Corso Umberto I, n. 59.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste negli Uffici Comunali del Centro Culturale San Domenico in piazza Dante, alla sig.ra Barbagallo.

Per saperne di più visita la sezione dedicata del sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5146