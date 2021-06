Porto Empedocle, direttore di macchina 55enne muore su traghetto: disposta autopsia

La Procura della Repubblica di Agrigento – con a capo Luigi Patronaggio – ha disposto l’autopsia sul cadavere di Giuseppe Scuderi, 55 anni di Trapani, direttore di macchina del traghetto Cossyra, morto nella notte fra sabato e domenica mentre si trovava a bordo della nave ormeggiata a Porto Empedocle.

L’uomo, uscendo dalla sala macchine per prendere una boccata d’ossigeno, e’ stato colto da un malore improvviso. La Procura ha sequestrato la salma ed ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. La Cossyra effettua la spola fra Porto Empedocle, Linosa e Lampedusa.