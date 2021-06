Procura Agrigento: magistrato e impiegata positive a variante dopo vaccino

Un magistrato in servizio alla Procura di Agrigento e una impiegata dell’ufficio sono risultate positive alla variante inglese del Covid-19. Il sostituto procuratore risulta già vaccinata con entrambe le dosi mentre l’impiegata era in attesa di completare il ciclo. Il capo della Procura di Agrigento, Luigi Patronaggio, insieme al Presidente del Tribunale Pietro Maria Falcone, ha deciso di sospendere ogni attività differibile e non urgente. In questi giorni tutti i magistrati ed il personale in servizio sarà sottoposti a un giro di tamponi.

Attivato lo smartworking per tutto il personale amministrativo e di magistratura, non impegnato in turni esterni o di reperibilità. Sarà a distanza la partecipazione alle udienze, “ove possibile”, con modalità telematiche secondo i protocolli già approvati in precedenza. Vietati inoltre l’ingresso nei locali della Procura “agli utenti e agli avvocati, ferme restando la possibilità di depositi atti e consultazione via telematica.

Appena due giorni fa era risultato positivo un cancelliere dell’ufficio Gip-Gup del Tribunale di Agrigento.Per questo motivo era scattata la sospensione di tutti i procedimenti in programma. Sul caso era intervenuto anche l’ordine degli avvocati con una nota: “Al fine di effettuare uno screening di tutti i contatti e di delimitare il cluster, oltre che di apportare i necessari interventi di sanificazione dell’aula e degli uffici – scrivono il presidente dell’Ordine Vincenza Gaziano e il segretario Luigi Mulone – i procedimenti calendati nelle prossime settimane potrebbero essere rinviati. La cancelleria comunicherà a mezzo pec agli interessati il rinvio delle udienze; saranno trattati solamente i processi per i quali e possibile la celebrazione dell’udienza da remoto”.